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Bir kentte yılan hikayesine dönen tapu sorunu çözüldü

BİR KENTTE YILAN HİKAYESİNE DÖNEN TAPU SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Önce Hazine'ye ardından Diyanet ve son olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Süryanilere ait kilise, manastır ve mezarlıklardan oluşan 50 taşınmazın tapuları Mor Gabriel Manastırı Vakfı'na teslim edildi.

Tarih : 23 Mayıs 2018, 16:10
Puan Ver : Bir Kentte Yılan Hikayesine Dönen Tapu Sorunu Çözüldü(7/10)3

Mardin'in 'büyükşehir belediyesi' statüsüne alınmasından sonra kurulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu'nun 2014 yılında aldığı karar ile önce Hazine'ye ardından Diyanet ve son olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Süryanilere ait kilise, manastır ve mezarlıklardan oluşan 50 taşınmazın tapuları Mor Gabriel Manastırı Vakfı'na teslim edildi. Tapularını bugün teslim alan Vakıf Başkanı Koryakos Ergün, sorunumuzun çözümünde emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün yetkililere teşekkür etti.

Mardin'in 2014 yılında 'büyükşehir' statüsü almasından sonra kurulan, Devir Tasfiye ve Paylaşma Komisyonu'nun kararı ile kilise, manastır ve mezarlıkların da yer aldığı taşınmaz malları önce Hazine ardından Diyanet ve son olarak Vakıflar'a devredilen Süryani Cemaati'nin verdiği mücadele sonuç verdi ve bu taşınmazlara ait tapular yapılan yasal düzenlemeden sonra Mor Gabriel Manastırı Vakfı'na teslim edildi.

2014'TE MARDİN BÜYÜKŞEHİR OLUNCA KOMİSYON KARAR ALDI

Mardin'in 'büyükşehir' statüsünde olması ve ardından köylerin resmi olarak mahalleye dönüştürülüp İl Özel İdaresi'nin bağlanması nedeniyle, Mardin Valiliği bünyesinde Devir Tasfiye Paylaştırma Komisyonu kurulurken, komisyon Mardin'in Midyat ve Nusaybin ilçesinde Süryaniler'e ait çok sayıda kilise, manastır, mezarlık gibi mülkleri kamu kurumlarına devretti. Komisyonun 2014 yılında aldığı karar ile köy tüzel kişiliğinde olan kilise ve manastırların tescili Hazine'ye, tahsisi ise, Diyanet İşleri Başkanlığına yapıldı. Mezarlıklar ise Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na tahsis edildi. Komisyonun aldığı kararı Mor Gabriel Manastırı Vakfı mahkemelere taşırken, Mardin Valiliği Devir Tasfiye Paylaştırma Komisyonu itirazlar üzerine yeni karar aldı.

KARAR İPTAL EDİLDİ

Konunun kamuoyunda tartışılması ve özellikle kilise ve manastırların tahsisinin Diyanet İşleri Başkanlığı'na yapılması üzerinde gelen tepki ve eleştiriler üzerine Mardin Valiliği Devir Tasfiye Paylaştırma Komisyonu, Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün'ün hazır bulunduğu toplantıda, 2014'te alınan kararı iptal etti.

Karara göre, manastır ve kiliselerin Diyanet İşleri Başkanlığı'na yapılan tahsisi iptal edilirken, tescilinin halen Hazine'de olduğu belirtildi. Son alınan karar ile taşınmaz mallar Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti. 27 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile bu taşınmazların Mor Gabriel Manastırı Vakfı'na deviredildi

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Kaynak: haberinburada



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