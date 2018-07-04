İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray "Bizim yaptığımız iş birliği bir koalisyon değildi, bir seçim iş birliğiydi. Seçimlerin sona ermesiyle birlikte bu seçim iş birliğine, ittifakına şu anda bir ihtiyaç kalmamıştır." dedi.

"SEÇİMLERİN TAMAMLANMASI İLE BİRLİKTE BU İTTİFAKA GEREK KALMAMIŞTIR"

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, 24 Haziran sonrası ilk kez toplanan ve seçim sonuçlarını değerlendiren İYİ Parti Başkanlık Divanı Toplantısı sonrasında açıklama yaptı. "Millet İttifakı"nın seçim hilelerini aşmak için kurulduğunu belirten Çıray, "Seçimlerin tamamlanması ile birlikte bu ittifaka gerek kalmamıştır" dedi.

2 GÜNLÜK İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILACAK

Aytun Çıray, genel idare kurulu üyeleri ve milletvekillerinin katılımıyla yapılacak iki günlük istişare toplantısında partinin bundan sonra izleyeceği yol haritasının şekilleneceğini söyledi.

Kaynak: haberinburada