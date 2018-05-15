Atiba Hutchinson Beşiktaş'a veda etmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlı yönetim ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Kanadalı futbolcu, Beşiktaş ile ayrılık aşmasına geldi.

Atiba Hutchinson 5 yıllık Beşiktaş kariyerini noktalamaya hazırlanıyor. Sezon sonunda siyah beyazlılar ile sözleşmesi bitecek olan Atiba, yeni kontrat konusunda anlaşmaya varamadı.

Yönetim ile görüşen Kanadalı futbolcu, 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme talebinde bulundu. Futbol komitesi ise 35 yaşındaki oyuncuya maç başı ücret karşılığında 1 yıllık mukavele teklif etti. Atiba'nın 2 yıllık anlaşma talebinde ısrar etmesi nedeniyle taraflar arasında uzlaşma sağlanamdı.

SEZONUN TAMAMLANMASININ ARDINDAN BEŞİKTAŞ KARİYERİNİ NOKTALAYACAK

Bu gelişme üzerine ayrılık kararını yönetime iletten Atiba, sezonunun tamamlanmasının ardından Beşiktaş kariyerini noktalayacak.

2013-2014 sezonun başından PSV Eindhoven'dan bedelsiz olarak transfer olan Kanadalı oyuncu, son 5 yıldır Beşiktaş forması giyiyor. Gösterdiği performans ile siyah beyazlı takımın unutulmaz oyuncuları arasına giren Atiba, Beşiktaş'ın elde ettiği son 2 şampiyonlukta önemli pay sahibi oldu.

Kaynak: haberinburada