Türk Ekonomi Bankası (TEB), başlattığı konut kredisi kampanyası ile faizlerini yüzde 0,99'a kadar düşürdü. Bankadan yapılan açıklamaya göre, banka, ilk defa ev sahibi olacak müşterileri için 60 aya kadar vadede yüzde 0,99 olarak belirledi. Daha önce de Ziraat Bankası, Ziraat Katılım, Halkbank, Vakıfbank, Vakıf Katılım ve Şekerbank konut kredi faiz oranlarında değişikliğe gitmişti.

TEB'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi şunları söyledi: "TEB olarak ekonominin lokomotif sektörlerinden olan inşaat sektörüne hareket kazandıracak ivmeyi, konut kredilerindeki avantajlı kampanyamız ile sağlamayı hedefliyoruz.

60 AYA KADAR VADEDE 0,99 FAİZ UYGULANACAK

Bizim için müşterilerimizin bütçesine ve ihtiyacına göre en uygun çözümü üretmek çok önemli. Konut kredisi kampanyamızla ilk kez ev sahibi olacak müşterilerimize 60 aya kadar vadede yüzde 0.99 faiz oranı vererek, en uygun fiyatlama ile kredi veren bankalardan biri olduk."

Kaynak: haberinburada