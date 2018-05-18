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Binlerce sipariş verildi! 24 Haziran seçimleri dronelu geçecek

BİNLERCE SİPARİŞ VERİLDİ! 24 HAZİRAN SEÇİMLERİ DRONELU GEÇECEK

Seçimlerde fark yaratmak isteyen adaylar yüzlerce drone siparişi verdi. Seçim minibüslerine eşlik edecek drone'lar sokak sokak propaganda yapacak. Emniyet de seçim torbalarını drone ile takip edecek.

Tarih : 18 Mayıs 2018, 10:50
Puan Ver : Binlerce Sipariş Verildi! 24 Haziran Seçimleri Dronelu Geçecek(10/10)6

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesinde, adayların yürüttükleri kampanyalara ve güvenlik tedbirlerine bu yıl dijital teknolojiler de eşlik edecek. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ve siyasi partilerin çok sayıda drone siparişi verdiği öğrenildi. Bazı mitinglerde kendini göstermeye başlayan drone'lar yakın zaman içinde seçim minibüslerine eşlik ederek sokak sokak propaganda yapacak.

IŞIK, MÜZİK VE GÖRÜNTÜ KAYDI YAPABİLİYOR

Adayların bayraklarını taşımasının yanı sıra ışık, müzik ve görüntü kaydı da yapabilen drone'lar gücüne göre 2 saate kadar havada kalabiliyor. VR (Artırılmış gerçeklik) teknolojileri ve yapay zekâ da adayların bu sene başvurduğu diğer teknoloji alanları oldu. Meydanlarda kurulmaya başlanan seçim stantlarında artık adayları ve vaatlerini VR gözlüklerle seyretmek mümkün.

SEÇİM TORBALARINI İZLEYECEK

24 Haziran'da yapılacak seçimlerin güvenli olması için de bu yıl ilk kez drone'lar devreye girecek. Bu çerçevede seçimler için güvenlik güçleri de hazırlıklarına hız verdi. Alınacak güvenlik tedbirleri çerçevesinde polis ve jandarma ekipleri belirlenen bölgelerde önlemleri kırmızı seviyede tutacak. Özellikle sandık kurulan okul ve çevresinde asayişi sağlamak için drone'lar gün boyu havada kalacak.

Kritik bölgeler ve ilçe seçim kurulları çevrelerindeki drone'larda yüz tanıma sistemi de olacak. Kritik bölgeler ve ilçe seçim kurulları oy verme, sayım ve torbaların taşınması gibi işlemler sırasında havadan da kontrol altına alınacak.

STOKLAR TÜKENDİ

Drone üretimi ve ithalatı yapan şirketler de gelişmelerden memnun. SABAH'a konuşan firma sahipleri birçok depoda stokların tükendiğini belirtiyor. Seçim çalışmalarında en fazla tercih edilen modelin endüstriyel amaçlı kullanılan drone'lar olduğunu söyleyen şirket temsilcileri, "Mitinglerde 100 kiloya kadar yük taşıyan drone'lar tercih ediliyor. Bu da 20 metrelik bir bayrağın rahatlıkla uçurulması anlamına geliyor. Milletvekili aday adaylarından da sipariş geliyor dedi.

KLASİK TANITIMA DA 30 MİLYON TL

Klasik tanıtım yöntemleri de hala revaçta. Her bir adayın matbaa harcamalarının ortalama 50 bin lirayı bulacağını ifade eden bidolubaski. com'un CEO'su Ömer Atakoğlu, siyasilerin basılı ürünlere taleplerinin, bayrak, çakmak ve kalem üzerinde yoğunlaştığını ifade ediyor. Atakoğlu "Milletvekili adayları ortalama 50 bin TL harcıyor. Bu seçimde yaklaşık 30 milyon TL'lik matbaa harcaması bekliyoruz" dedi. Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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