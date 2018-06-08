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Bingöl'den Kahreden Haber: 1 Askerimiz Şehit Oldu, 3 Askerimiz Yaralandı

BİNGÖL'DEN KAHREDEN HABER: 1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU, 3 ASKERİMİZ YARALANDI

Bingöl'de teröristlerin açtığı ateş sonucu 1 askerimiz şehit oldu, 3 asker yaralandı. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

Tarih : 08 Haziran 2018, 19:50
Puan Ver : Bingöl'den Kahreden Haber: 1 Askerimiz Şehit Oldu, 3 Askerimiz Yaralandı(6/10)2

Bingöl'de teröristlerin açtığı ateş sonucu 1 asker şehit oldu,3 asker yaralandı.

PUSU KURAN TERÖRİSTLER ATEŞ AÇTI

Bingöl'ün Yedisu ilçesi Kabayel karakolundan askerler çöp dökmeye çıktı. Bu sırada daha önceden pusu kurduğu ileri sürülen teröristler, askerlere ateş açtı.

1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

İlk açılan ateşte 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

HAVA DESTEKLİ OPERASYON BAŞLATILDI

Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava destekli operasyon başlatıldı. Yaralı askerler Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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