BİNGÖL'DEN KAHREDEN HABER: 1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU, 3 ASKERİMİZ YARALANDI
Bingöl'de teröristlerin açtığı ateş sonucu 1 askerimiz şehit oldu, 3 asker yaralandı. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.
Bingöl'de teröristlerin açtığı ateş sonucu 1 asker şehit oldu,3 asker yaralandı.
PUSU KURAN TERÖRİSTLER ATEŞ AÇTI
Bingöl'ün Yedisu ilçesi Kabayel karakolundan askerler çöp dökmeye çıktı. Bu sırada daha önceden pusu kurduğu ileri sürülen teröristler, askerlere ateş açtı.
1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU
İlk açılan ateşte 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.
HAVA DESTEKLİ OPERASYON BAŞLATILDI
Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava destekli operasyon başlatıldı. Yaralı askerler Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: haberinburada
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