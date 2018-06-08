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'Binbir Surat' lakaplı katil baba öldü

'BİNBİR SURAT' LAKAPLI KATİL BABA ÖLDÜ

İzmir'de kurduğu pusu sonrası kızını ağır yaralayıp damadını öldürdüğü için müebbet ve 20 yıl hapis cezası alan 'Binbir surat' lakaplı cani baba, cezasını çektiği cezaevinde yaşamını yitirdi.

Tarih : 08 Haziran 2018, 14:10
Puan Ver : 'binbir Surat' Lakaplı Katil Baba Öldü(5/10)1

İzmir'in Çiğli ilçesi Sasalı semtinde kurduğu pusu sonrası kızını ağır yaralayıp damadını öldürdüğü için Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 4. duruşmasında bir müebbet ve 20 yıl hapis cezası alan 'binbir surat' lakaplı cani baba Ali Aksoy kaldığı cezaevinde yaşamını yitirdi.

Kanser tedavisi gören Ali Aksoy'un ölümü ile ilgili açıklama yapan torunu Arman Osmanoğlu, "Ölmesi beni sevindirmedi, yaşayıp cezasını çektip süründüğünü görmek istiyordum, ölmek onun için kurtuluş oldu" dedi.

PUSU KURMUŞTU

Korkunç olay geçtiğimiz yıl 8 Şubat akşamı Sasalı 118 sokakta meydana gelmişti. Olayda, müteahhit Murat Osmanoğlu ile birlikte çalıştığı eşi Özlem Osmanoğlu, akşam saatlerinde Lüks Su Evleri'ndeki villalarına girmek için arabayla site önüne gelmiş, çift arabayı park ettiği sırada olay yerinde pusu kuran Ali Aksoy, pompalı tüfekle dehşet saçmıştı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

"Bunu siz istediniz" diye bağıran Ali Aksoy, kızı ve damadını kurşun yağmuruna tutmuştu. Silahlı saldırı sonucunda Murat Osmanoğlu olay yerinde can verirken, Özlem Osmanoğlu başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanmıştı. Öfkesi dinmeyen Ali Aksoy, yanında getirdiği benzinle damadı ve kızının arabasını da ateşe verip yakmıştı. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olayın ardından kaçan Ali Aksoy, Çiğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başarılı operasyonu sonrası yakalanarak tutuklanmıştı. Babası tarafından öldürülmek istenen Özlem Osmanoğlu, Çiğli Devlet Hastanesi'nde verdiği yaşam savaşını kazanarak hayata tutunmuştu.

"KEŞKE ÖLMEYİP CEZASINI ÇEKSEYDİ"

Annesini hastanede bir an olsun yalnız bırakmayan Arman Osmanoğlu, "Kardeşimle tek arzumuz annemizin bir an önce ayağa kalkmasıydı. Bunu başardık ve ayağa kalktı. Bir de bu caninin en ağır cezayı almasaydı. Bir müebbet ile 20 yıl hapis cezası aldı. Aslında biz iki müebbet bekliyorduk. Ama olsun en azından bir daha demir parmaklıklardan kurtulmayacaktı ve önemli olan buydu. Ama ölmesi kötü oldu. Çünkü o caninin ölmesi kurtuluşu demektir, yaşayıp cezaevinde cezasını çekmesini isterdik" dedi.

(Kaynak: Yeni Asır)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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