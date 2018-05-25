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Bilmece bitti, Emre imzayı attı

BİLMECE BİTTİ, EMRE İMZAYI ATTI

Medipol Başakşehir, 38 yaşındaki futbolcusu Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Tarih : 25 Mayıs 2018, 15:00
Puan Ver : Bilmece Bitti, Emre İmzayı Attı(9/10)5

Medipol Başakşehir, bu sezon sonunda sözleşmesi sona eren Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini 1 yıl uzattı.

İşte kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama:

"Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın kaptanımız Emre Belözoğlu ile yaptığı görüşme sonrasında futbolcumuzun sözleşmesinin bir yıl daha uzatılmasına karar verilmiştir.

2018-2019 sezonu sonuna kadar turuncu-lacivertli formamızı giymeye devam edecek olan kaptanımız Emre Belözoğlu'na başarılar diler, zaferlerle dolu bir sezon geçirmesini temenni ederiz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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