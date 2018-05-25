BİLMECE BİTTİ, EMRE İMZAYI ATTI
Medipol Başakşehir, 38 yaşındaki futbolcusu Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini 1 yıl uzattı.
Medipol Başakşehir, bu sezon sonunda sözleşmesi sona eren Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini 1 yıl uzattı.
İşte kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama:
"Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın kaptanımız Emre Belözoğlu ile yaptığı görüşme sonrasında futbolcumuzun sözleşmesinin bir yıl daha uzatılmasına karar verilmiştir.
2018-2019 sezonu sonuna kadar turuncu-lacivertli formamızı giymeye devam edecek olan kaptanımız Emre Belözoğlu'na başarılar diler, zaferlerle dolu bir sezon geçirmesini temenni ederiz."
Kaynak: haberinburada
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