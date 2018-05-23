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Bilmece Bitti, Dev Kulübün Başına Emery Geçti
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Bilmece bitti, dev kulübün başına Emery geçti

BİLMECE BİTTİ, DEV KULÜBÜN BAŞINA EMERY GEÇTİ

İngiliz ekibi Arsenal, Arsene Wenger'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna PSG'den ayrılan Unai Emery'yi getirdi.

Tarih : 23 Mayıs 2018, 14:00
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İngiltere Premier Ligi'nin en popüler kulüplerinden biri olan Arsenal'de 22 yıldır görevde olan Arsene Wenger'in sezon sonu görevinden ayrılacağını açıklamış ve sezon bitiminde tecrübeli teknik adam veda etmişti.

Arsenal, PSG'den ayrılan Unai Emery ile teknik direktörlük için anlaşma sağlandığını açıkladı.

"YENİ BİR ŞAFAK, YENİ DÖNEM, YENİ SAYFA"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Unai Emery, yeni teknik direktörümüz oldu. Paris Saint Germain'de geçirdiği 2 yılın ardından bize katıldı" denildi. Arsenal atamayı sosyal medyada "Yeni bir şafak, yeni dönem, yeni sayfa" mesajıyla duyurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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