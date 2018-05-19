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Bilim İnsanları, Mantar Salgınına Karşı Uyarıda Bulundu

BİLİM İNSANLARI, MANTAR SALGININA KARŞI UYARIDA BULUNDU

Mantar enfeksiyonunun ilaçlara karşı geliştirdikleri dayanıklılığı arttırdığını söyleyen bilim insanları, mantar salgınına karşı uyarıda bulundu.

Tarih : 19 Mayıs 2018, 12:30
Puan Ver : Bilim İnsanları, Mantar Salgınına Karşı Uyarıda Bulundu(8/10)4

Mantar enfeksiyonlarının ilaçlara karşı geliştirdikleri dayanıklılığın arttığını söyleyen bilim insanları, daha fazla mantar salgınına karşı uyarıda bulunuyor.

BAZI HASTALARIN RİSK ALTINDA OLDUĞU BELİRTİLDİ

Science dergisine yazan araştırmacılar, özellikle bağışıklık sistemi güçsüz olduğu için mantar enfeksiyonuyla başa çıkamayan yoğun bakım, kanser ve transplant hastalarının risk altında olduğunu belirtiyor.

Araştırmacılara göre mantar enfeksiyonları, en ölümcül enfeksiyon türlerinden biri.

SON 30-40 YILDA ARTIŞ GÖSTERDİ

Imperial College London ve Universty of Exeter'dan uluslararası araştırmacılar, mantar enfeksiyonlarının direncinin dünya çapında son 30-40 yılda artış gösterdiği bulgusuna ulaştı.

Imperial College London'da epidemiyoloji alanında çalışan Prof. Matthew Fisher, bunun muhtemelen çiftçilerin ürünlerine insanların kullandığı mantar ilacına benzer ilaçlar sıkmasından kaynaklandığını söylüyor:

"İLAÇLARIN İŞE YARAMADIĞI KİŞİLER OLDU"

İlaçların hem tarlada hem kliniklerde kullanılmasının yan etkisi, ilaçların hastalanan kişilerde işe yaramaması oldu.

Mantarlar her yerde. Aldığımız her nefeste içimize mantar çekiyoruz.

"BAĞIŞIKLIĞI DÜŞENLER İLACA İHTİYAÇ DUYUYOR"

Fakat işlevli bir bağışıklık sistemine sahip olanların vücutları enfeksiyonu yenmekte olağanüstü etkili. Öte yandan bağışıklığı düşenler, bunun için ilaca ihtiyaç duyuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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