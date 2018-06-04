Büyük kalçalarıyla dünya çapında adını duyuran Kim Kardashian'a bilim adamlarından kötü haber. Yapılan araştırmalara göre büyük kalçalı kadınların hafıza testinde daha kötü olduğu kanıtlandı.

Büyük kalçalarıyla dünya çapında tanınan bir isim haline gelen Kim Kardashian'ı üzecek haber Amerika'daki Chicago'da bulunan Northwestern üniversitesindeki bilim adamlarından geldi.

BÜYÜK KALÇALI KADINLARI HAFIZALARI DAHA KÖTÜ

Bilim adamlarının yaptığı ve 65-79 yaşındaki menopoza giren 8 bin 750 kadının katıldığı araştırma, büyük kalçalıların hafıza testi sonuçlarının daha kötü olduğunu gösterdi. Araştırmacılar, biriken yağın beyne kanın gitmesini sınırlayarak hafızayı etkileyebileceğini ifade etti.

KALÇASINA ENJEKSİYON YAPTIRIYOR

Her yaptığı olay olan Kim Kardashian, kendi internet sitesi üzerinden yaptığı canlı yayında kalçasına enjeksiyon yaptırdığını itiraf etmişti.

Kaynak: haberinburada