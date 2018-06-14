BİKİNİLİ KADINLAR YÜZÜNDEN MAÇLARI İZLEYEMEYECEKLER
Dünya Kupası'na katılan Suudi Arabistan'ın turnuva yayınları esnasında televizyona yansıyacak bikinili ya da "uygunsuz" kıyafet giyen kadınları sansürleyeceği iddia edildi. Daha önce dünyaca ünlü güreş organizasyonu olan WWE'de kadın güreşçilerin görüntülerini yayınladığı için özür dileyen Suudi hükümetinin bu sefer fotoğrafları ve videoları silebileceği düşünülüyor.
BİKİNİLİ TARAFTARLAR SUUDİLER İÇİN SIKINTI
Dünya Kupası kameramanlarının oyun sırasında kalabalığın içindeki çekici kadınlara odaklandığı biliniyor ancak Suudi Arabistan bu tür çekimleri canlı yayın sırasında kesmek için nasıl bir yol izleyeceği bilinmiyor.
YAYIN ERTELEME YOLUNA GİDEBİLİRLER
Kendileri de kupaya katıldığı için yayın yapmama seçeneğini kullanamayan Suudi Arabistan'ın nasıl bir tedbir alacağı merakla bekleniyor. Ülkenin bikinili kadınları ekranda göstermemek için yayın erteleme yoluna gidebileceği de konuşuluyor.
Kaynak: haberinburada
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