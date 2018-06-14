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Bikinili Kadınlar Yüzünden Maçları İzleyemeyecekler
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BİKİNİLİ KADINLAR YÜZÜNDEN MAÇLARI İZLEYEMEYECEKLER


Bikinili kadınlar yüzünden maçları izleyemeyecekler
Tarih : 14 Haziran 2018, 19:10
Puan Ver : Bikinili Kadınlar Yüzünden Maçları İzleyemeyecekler(6/10)2

Dünya Kupası'na katılan Suudi Arabistan'ın turnuva yayınları esnasında televizyona yansıyacak bikinili ya da "uygunsuz" kıyafet giyen kadınları sansürleyeceği iddia edildi. Daha önce dünyaca ünlü güreş organizasyonu olan WWE'de kadın güreşçilerin görüntülerini yayınladığı için özür dileyen Suudi hükümetinin bu sefer fotoğrafları ve videoları silebileceği düşünülüyor.

BİKİNİLİ TARAFTARLAR SUUDİLER İÇİN SIKINTI

Dünya Kupası kameramanlarının oyun sırasında kalabalığın içindeki çekici kadınlara odaklandığı biliniyor ancak Suudi Arabistan bu tür çekimleri canlı yayın sırasında kesmek için nasıl bir yol izleyeceği bilinmiyor.

YAYIN ERTELEME YOLUNA GİDEBİLİRLER

Kendileri de kupaya katıldığı için yayın yapmama seçeneğini kullanamayan Suudi Arabistan'ın nasıl bir tedbir alacağı merakla bekleniyor. Ülkenin bikinili kadınları ekranda göstermemek için yayın erteleme yoluna gidebileceği de konuşuluyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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