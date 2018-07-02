BİG BANG THEORY'NİN GÜZEL YILDIZI, 7 AYLIK AŞKIYLA EVLENDİ
"The Big Bang Theory" dizisinin yıldızı Kaley Cuoco, 7 aylık nişanlısı Karl Cook ile ABD'nin San Diego şehrinde evlendi.
"The Big Bang Theory" isimli dizide canlandırdığı Penny karakteriyle dünya çapında ün kazanan ABD'li oyuncu Kaley Cuoco ve 7 aylık nişanlısı Karl Cook dünya evine girdi.
GÖRKEMLİ TÖRENLE EVLENDİ
2016 yılının Mart ayında flört etmeye başlayan 32 yaşındaki Cuoco ve milyarder iş insanı Scoott Cook'un oğlu olan 26 yaşındaki profesyonel at binicisi için ABD'nin San Diego şehrinde görkemli bir tören düzenlendi.
ROL ARKADAŞI YALNIZ BIRAKMADI
Düğüne Cuoco'nun "The Big Bang Theory"den rol arkadaşı Mayim Bialik de katıldı.
Ünlü çift, düğün sevincini sosyal medya hesaplarından hayranlarıyla paylaştı.
Kaynak: haberinburada
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