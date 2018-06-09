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Beytüşşebap'ta Terör Yüzünden Ekilemeyen Araziler Yeşillendi
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Beytüşşebap'ta Terör Yüzünden Ekilemeyen Araziler Yeşillendi

BEYTÜŞŞEBAP'TA TERÖR YÜZÜNDEN EKİLEMEYEN ARAZİLER YEŞİLLENDİ

Gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK'ya darbe vurulan Beytüşşebap'ta vatandaşlar uzun yıllardır ekip biçemedikleri arazilerine kavuştu.

Tarih : 09 Haziran 2018, 12:10
Puan Ver : Beytüşşebap'ta Terör Yüzünden Ekilemeyen Araziler Yeşillendi(5/10)1

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör yüzünden köylerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlar, uzun yıllar sonra arazilerini ekip biçmeye başladı. Vatandaşlar, yeşillenen arazilerine rahat ulaşabilmek için yol yapılmasını istedi.

TERÖRDEN TEMİZLENEN KÖYDE ARAZİLER YEŞİLLENDİ

Başta Kato Dağı olmak üzere, kırsalında gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK'ya darbe vurulan Beytüşşebap'ta hayatın her alanı renkleniyor. İlçede, yıllar önce terör örgütü PKK tarafından köylerinden daha güvenilir köylere göç eden vatandaşlar, yıllarca ekip biçemedikleri arazilerine kavuştu. Vatandaşların Başaran köyünden döndüğü Harguri mezrasında ekmeye başladıkları araziler yeşillendi. Vatandaşlar, arazilerine rahat ulaşabilmek için yol yapılmasını istedi.

"KÖYÜMÜZÜ 30 YIL ÖNCE TERK ETMEK ZORUNDA KALDIK"

Vatandaşlardan Mehmet Gökçe, yaklaşık 30 yıl önce köylerini ve arazilerini terk etmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Devletten yanayız devletimizleyiz. Devletimizden yardım istiyoruz. Buraya bir yol yapılmasını istiyoruz. Yaklaşık 6 kilometre yol yürüyoruz buraya gelene kadar. Eski yollar hiç yok, bitmiş harap olmuş durumda. Otlarımızı katırlarla köye götürmek zorunda kalıyoruz" dedi.

"İŞ MAKİNELERİ GELEMİYOR, YOL YAPILMASINI İSTİYORUZ"

İsmet Gökçe adlı vatandaş ise, 1989'da köylerini bıraktıklarını anlatarak, "Terörden dolayı bırakmak zorunda kaldık. Devletten yardım istiyoruz. Tarımsal anlamda destekler verilsin. Biz saatlerce yürüyoruz buraya gelene kadar. İş makinaları buraya gelmiyor. Arazileri tırpanla çırpmak zorunda kalıyoruz. Yol yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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