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Beyrut'ta Dilencilik Yapan Kadının Hesabından 5,5 Milyon Dolar Çıktı!
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Beyrut'ta Dilencilik Yapan Kadının Hesabından 5,5 Milyon Dolar Çıktı!

BEYRUT'TA DİLENCİLİK YAPAN KADININ HESABINDAN 5,5 MİLYON DOLAR ÇIKTI!

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta uzun yıllardır dilencilik yapan kadın ölü bulundu. Kadının hesapları incelendiğinde 5,5 milyon dolar olduğu ortaya çıktı.

Tarih : 17 Mayıs 2018, 19:40
Puan Ver : Beyrut'ta Dilencilik Yapan Kadının Hesabından 5,5 Milyon Dolar Çıktı!(8/10)4

Yaklaşık 15 yıldır Beyrut'un el-Basta el-Fuka bölgesinde terk edilmiş bir aracı kendine mesken edinen fiziksel engelli 54 yaşındaki Fatma Muhammed Osman, dün kendisine sürekli yardım eli uzatan mahalle sakinleri tarafından yatağında ölü bulundu.

BEŞ BUÇUK MİLYON DOLAR BULUNDU

AA'da yer alan habere göre emniyet güçlerinin araştırmaları sonucu, yıllardır dilencilik yapan kadının kendisine ev edindiği araçta 5 milyon 700 bin Lübnan lirası (4 bin dolar) bulunduğu, bunun yanı sıra banka hesaplarında 5,5 milyon dolar olduğu bilgisine ulaşıldı.

DÜNYANIN EN ZENGİN DİLENCİSİ

Lübnan'da 6 Mayıs'ta gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin ardından "dünyanın en zengin dilencisi" olarak gündeme gelen Fatma, İsrail'in Lübnan'ı işgal ettiği 1982 yılından beri aynı mahallede yaşıyordu.

Fatma'ya yıllardır yardım eli uzatanlardan kuyumcu Nebil el-Asta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir dilencinin üzerinden bu kadar para çıkması üzerine yaşadığı şoku atlatamadığını dile getirerek, "Onun serveti benimkinden çok daha fazla çıktı." dedi.

MÜŞTERİLERİ ZENGİN ETTİ

Fiziksel engelli Fatma'yı 2007 yılında kuyumcu dükkânı açtıktan sonra tanıdığını söyleyen Asta, dilenci kadından rahatsız olan esnafın bölgeden uzaklaştırılması için birkaç kez polise başvurduğunu aktardı. Ancak kendisinin de aralarında olduğu bazı kuyumcuların Fatma'nın gitmesini kabul etmediğini ve dükkânlarının önünde dilenmesine izin verdiklerini belirten Asta, kadının yıllar boyunca burada dilencilik yaparak müşterilerden para topladığını anlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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