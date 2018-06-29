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Beyoğlu'nda, Uyuşturucunun Etkisiyle İntihara Kalkışan Abd'li Turist Son Anda Kurtarıldı
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Beyoğlu'nda, Uyuşturucunun Etkisiyle İntihara Kalkışan ABD'li Turist Son Anda Kurtarıldı

BEYOĞLU'NDA, UYUŞTURUCUNUN ETKİSİYLE İNTİHARA KALKIŞAN ABD'Lİ TURİST SON ANDA KURTARILDI

Beyoğlu'nda aldığı uyuşturucunun etkisiyle kaldığı otelin 4'üncü kat penceresinden sarkan ABD'li turist, Güven Timleri tarafından son anda kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tarih : 29 Haziran 2018, 12:10
Puan Ver : Beyoğlu'nda, Uyuşturucunun Etkisiyle İntihara Kalkışan Abd'li Turist Son Anda Kurtarıldı(7/10)3

Beyoğlu'nda aldığı uyuşturucunun etkisiyle kaldığı otelin 4'üncü kat penceresinden sarkan ABD'li turist Peter James Hofman Güven Timleri tarafından son anda kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ABD'Lİ TURİST İNTİHAR TEŞEBBÜSÜNDE BULUNDU

Olay Sadri Alışık Sokak'ta bulunan bir otelde 15 Haziran 2018 günü saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Uyuşturucunun etkisiyle ABD'li turist Peter James Hofman kaldığı otel odasının 4'üncü kat penceresinden sarkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Olayı fark eden Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale etti.

OLAY SIRASINDA POLİS MEMURUNUN KOLU ÇIKTI

Turistin odasına giren güven timleri, kendisini pencereden aşağı sarkan turisti son anda yakaladı. Sivil 2 polis memuru ABD'li turisti kollarından tutarak odaya çekmeyi başardı. Olay sırasında bir polis memurunun kolu çıktı.

METANFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Ölümün kenarından dönen Hofman hastaneye sevk edildi. Hofman'ın odasında yapılan aramalarda 0.5 gram metanfetamin ele geçirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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