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Beyaz Show'da terör propagandası yapan Ayşe öğretmen tahliye edildi

BEYAZ SHOW'DA TERÖR PROPAGANDASI YAPAN AYŞE ÖĞRETMEN TAHLİYE EDİLDİ

Hendek olayları sırasında Beyaz Show'a bağlanıp terör propagandası yapan öğretmen Ayşe Çelik tahliye edildi.

Tarih : 04 Mayıs 2018, 22:10
Puan Ver : Beyaz Show'da Terör Propagandası Yapan Ayşe Öğretmen Tahliye Edildi(5/10)1

Diyarbakır'da, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne konulan öğretmen Ayşe Çelik'in cezasının denetimli serbestlik tedbiri ile infaz edilmesi için yapılan başvuru hakkında karar verildi. İnfaz Hakimliği, Ayşe Çelik'in cezasının denetimli serbestlik kapsamında infaz edilmesine ve tahliyesine karar verdi.

TELEVİZYON PROGRAMINDA TERÖR PROPAGANDASI YAPMIŞTI

Telefonla katıldığı bir televizyon programındaki konuşmasında 'terör örgütü propagandası yaptığı' iddiasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik, 6 aylık infaz erteleme süresi dolduğu için 20 Nisan günü 6 aylık kızı ile birlikte Diyarbakır E tipi Cezaevi'ne konuldu.

6 AYLIK BEBEK CEZAEVİNDEN ÇIKARILIP AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Ayşe Çelik'in isteği üzerine, daha sonra 6 aylık kızı cezaevinden çıkarılarak ailesine teslim edildi. İkinci infaz erteleme talebi reddedilen Çelik'in avukatı Mahsuni Karaman, Diyarbakır İnfaz Hakimliği'ne başvurarak müvekkilinin cezasının denetimli serbestlik tedbiri ile infaz edilmesini talep etti.

AYŞE ÖĞRETMEN TAHLİYE EDİLDİ

Talebi değerlendiren Diyarbakır İnfaz Hakimliği, öğretmen Ayşe Çelik'in cezasını denetimli serbestlik tedbiri ile infaz etmesine karar verdi. Karar üzerine Ayşe Çelik, bugün akşam saatlerinde hükümlü bulunduğu Diyarbakır E tipi Cezaevi'nden tahliye edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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