Türkiye'nin beyaz et üretiminin yüzde 75'inin karşılandığı Sakarya, Düzce, Bolu, Kocaeli ve Bilecik'teki entegre tesisler, yeni yönetmeliği imzalamayınca üretim 10 gün içinde yüzde 80 azaldı. Böylece tesislerde ortalama 20 günlük tavuğun kaldığı, fiyatların 20 gün içinde 2 katına çıkabileceği belirtildi.

ÜRETİM YAPMAMA KARARI ALDILAR

Söz konusu 5 ilde kanatlı hayvan eti üreticileri, entegre üretim tesislerinin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 27 Ekim 2017'de çıkardığı yönetmelikteki sözleşmeyi imzalamadığı gerekçesiyle üretim yapmama kararı aldı.

20 GÜNLÜK TAVUK KALDI

Yaklaşık 10 gün önce alınan kararla tavuk üretimi yüzde 80 azaldı. Entegre tesislerde ortalama 20 günlük tavuk kaldığı ve 20 günün sonrasında da beyaz et fiyatının iki katına çıkabileceği belirtildi.

ÜRETİM YÜZDE 80 ORANINDA DURDU

Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Merkez Birliği (TÜKEBİR) Başkanı Abdullah Koç, "Türkiye'de toplamda 14 bin üretici var. 35 yıldır olan sektörde ilk defa bir yönetmelik çıktı, bizler de buna uygun olarak çalışmak istiyoruz ancak entegre tesisleri bunu uygulamak istemiyor" dedi. Sakarya Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Başkanı İrfan Demiray da üretimin devam ettiğini ancak yüzde 80 oranında durduğunu vurgulayarak "Yaklaşık 20 gün sonra fiyatlar artmaya başlayacaktır" dedi.

Yönetmelikte öne çıkan bazı maddeler şöyle:

Ürünün mülkiyeti firmaya aittir. Üretici, ürünleri, firma elemanlarınca verilen talimatlara ve bakım programına uygun yetiştirir.

Civciv, yem, aşı, ilaç, veterinerlik hizmetleri gibi ana üretim girdileri ile yükleme, taşıma, aşı, ilaç, veterinerlik, dezenfeksiyon hizmetleri uygulama bedelleri firma tarafından karşılanır.

Ürünlerin kümesten nakil vasıtalarına tesliminden sonra, nakliye hatalarından kaynaklanan kayıplardan üretici sorumlu tutulmaz.

Üretici, ürünlerini teslim ettiği tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde alacak-borç hesabını yaparak makbuzu veya fatura düzenler.

Kaynak: haberinburada