Arjantin Maçında Oyuna Girdi, 250 Bin Kişi Tarafından Takip Edildi
Beşiktaş'ta Domagoj Vida Yüzleri Güldürdü
Talimat Erdoğan'dan! Askerlik Sistemi Sil Baştan Değişiyor
Maden İşçisinin Kızı İsyan Etti: Keşke Babam 1 Gün Önce Ölseydi
İstanbullular Dikkat! Öğleden Sonra Sağanak Yağış Geliyor
Ak Parti Seçim İrtibat Bürosuna Ses Bombası Atıldı
Ünlü Oyuncuya Dayak Şoku! Kafasında Vazo Kırıldı
Galatasaray'dan Zam İsteyen Bafetimbi Gomis'e Ret
Beyaz, Aylar Sonra Genç Bir Kadınla Otelde Görüntülendi
Dehşet Anı Kameraya Yansıdı! Turistlerin Üzerine Tavan Çöktü!
Yağmur Sonrası Ortaya Çıktılar! Mahalleli Neye Uğradığını Şaşırdı
Muharrem İnce'nin Erotik Şiirleri Ortaya Çıktı!
Bayram İzninde Tatil Beldesine Akın Ettiler! Günlük 700 Bin Kişi
Ramazan Bayramı Tatili Bitti, Trafik Çilesi Bitmedi!
Adriana Lima'nın Brezilya Formalı Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı!
Şehir Hastaneleri İle İlgili İddialara Bakanlık Son Noktayı Koydu
İnce'nin Seçim Günü Oyunu Kullandıktan Sonra Yapacağı İlk İş Belli Oldu
Kenan Sofuoğlu, İtalya'da Seçmenlerle Buluştu
Hernan Crespo'dan Messi İçin Olay Yorum!
Mattis'e Türkiye'yi Kızdıracak Mektup: F-35'leri Vermeyin

Beyaz, aylar sonra genç bir kadınla otelde görüntülendi

BEYAZ, AYLAR SONRA GENÇ BİR KADINLA OTELDE GÖRÜNTÜLENDİ

Özel hayatıyla gündeme gelmekten çekinen Beyazıt Öztürk, yıllar sonra Barcelona tatilinde bir kadınla baş baş görüntülendi.

Tarih : 18 Haziran 2018, 08:20
Puan Ver : Beyaz, Aylar Sonra Genç Bir Kadınla Otelde Görüntülendi(7/10)3

Yaklaşık 2 yıl önce Beyazıt Öztürk'ün Barselona'ya yerleştiği öne sürülmüş, ünlü şovmenin Türkiye'ye yalnızca program çekimleri için gelip gittiği yazılmıştı. Birkaç ay önce "Beyaz Show"un sezon finalinin ardından tatil için Amerika'ya giden Öztürk, önceki gün de Barselona'da ortaya çıktı.

KIZ ARKADAŞIYLA SOHBET ETTİ

Ünlü şovmen, şehrin en popüler plajına yakın bir otelin balkonunda görüntülendi. Yanındaki kadın arkadaşıyla koyu bir sohbete dalan Beyaz, görüntülendiklerini farkına varmadı.

UZUN SÜRE TELEFONLA KONUŞTU

Yeni sezon için sürpriz bir projesi olduğunu söyleyen Beyazıt Öztürk, ana cadde üzerindeki otelin birinci katında bulunan odasının balkonunda uzun süre cep telefonu görüşmesi yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beyaz  Aylar  Sonra  Genç  Bir  Kadınla  Otelde  Görüntülendi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER