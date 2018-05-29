Cumhurbaşkanlığı, İstanbul'un fethinin 565. yılına özel video hazırlattı. Fatih Sultan Mehmet'in gemileri karadan yürütmesinin temsili görüntüleriyle başlayan videoda, pek çok tarihi kişilik canlandırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı, yarın kutlanacak olan İstanbul'un fethinin 565. yılına özel bir video hazırlattı. Videoda Fatih Sultan Mehmet'ten Abdülhamit Han'a, Atatürk'ten Menderes'e ve Turgut Özal'a kadar pek çok tarihi isim temsil edildi. Üç hilalli Osmanlı sancağının da sık sık göründüğü videonun sonunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çıkıyor.

İSTANBUL'UN FETHİ GÖSTERİ VE TOPLANTILARLA KUTLANACAK

İstanbul'un fethinin 565. yılı, yarın kentin çeşitli yerlerinde yapılacak gösteri ve toplantılarla kutlanacak. Kutlamalar öncesi, Cumhurbaşkanlığı'ndan bir video yayınlandı. Fatih Sultan Mehmet'in gemileri karadan yürütmesinin temsili görüntüleriyle başlayan videoda, pek çok tarihi kişilik canlandırıldı. Fatih Sultan Mehmet'ten Kanuni Sultan Süleyman'a, Abdilhamit Han'dan Atatürk'e kadar tarihe yön veren liderlerin sıralandığı videoda, Cumhuriyet tarihi de unutulmadı.

MENDERES VE ÖZAL'DAN SONRA ERDOĞAN SAHNEYE ÇIKIYOR

Adnan Menderes ve Turgut Özal'ın da oyuncuların canlandırmasıyla yer aldığı videoda, son olarak sahneye Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıyor. Üç Hilalli Osmanlı sancağı da, Cumhur İttifakına atıfla video boyunca ekranda görünüyor.

İSTANBUL'DA BÜYÜK KUTLAMALAR YAPILACAK

İstanbul'un fethinin 565. yıl dönümü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) Haliç'te düzenlenecek programla kutlanacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Haliç Kongre Merkezi Sahili'ndeki alanda 19.30'da başlayacak programda, Kültür Bakanlığı Tarihi Türk Müziği Tasavvuf Ekibi bir konser verecek.

Konserin ardından İstanbul protokolü ile devlet erkanının katılımıyla iftar programı gerçekleştirilecek. İftar sonrası ise fethin 565. yılı dolayısıyla "Özel Fetih Gösterisi" başlayacak.

Ayrıca, TSK Askeri Mehteran Birliği sahne alacak ve kutlamalar için hazırlanan özel bir video mapping, ışık, su ve lazerin birlikte kullanıldığı görkemli bir fetih gösterisi gerçekleştirilecek.

"Özel Fetih Gösterisi" için sahilden ortalama 50 metre açıkta deniz yüzeyine özel platform kuruldu. 78x18 metre ölçülerindeki sahnede gerçekleştirilecek 3D mapping gösterisi için 20 dakikalık film hazırlandı. Programda su, ışık, lazer ve su perdesi gösterisi, 30x90 metre ölçüsündeki yüzer gösteri platformunda yapılacak.

Dünya tarihini değiştiren, bir çağ kapatıp başka bir çağ açan büyük deha Fatih Sultan Mehmet Han ile muzaffer, yiğit ve kutlu askerlerinin gerçekleştirdiği İstanbul'un fethi yeniden canlandırılacak.

Kaynak: haberinburada