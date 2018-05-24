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BEŞTEPE'DEN BEDELLİ ASKERLİK BEKLEYENLERİ UMUTLANDIRAN SÖZLER: ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE ŞARTLARA GÖRE BAKILIR


Beştepe'den Bedelli Askerlik Bekleyenleri Umutlandıran Sözler: Önümüzdeki Süreçte Şartlara Göre Bakılır
Tarih : 24 Mayıs 2018, 12:00
Puan Ver : Beştepe'den Bedelli Askerlik Bekleyenleri Umutlandıran Sözler: Önümüzdeki Süreçte Şartlara Göre Bakılır(5/10)1

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldığı bir radyo programında bedelli askerlikle ilgili açıklamada bulundu. Kalın, "Bedelli Askerlik gündemimizde yok.. Önümüzdeki süreçte, şartlara göre bakılır. Ancak operasyonlar sürerken, terörle mücadele belli bir noktaya gelmişken; Bedelli gündemimizde yok."dedi. Başbakan Yıldırım, daha önce bir televizyonda yaptığı açıklamada, "Bedelli askerliğe bakışımız müspet" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Gündemimizde yok" ifadelerini kullanmıştı.

"GÜNDEMİMİZDE YOK, ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE ŞARTLARA GÖRE BAKILIR"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'bedelli askerlik' ile ilgili soruya yanıt verdi.

Kalın, Best FM'de katıldığı programda, "Bedelli Askerlik gündemimizde yok.. Önümüzdeki süreçte, şartlara göre bakılır. Ancak operasyonlar sürerken, terörle mücadele belli bir noktaya gelmişken; Bedelli gündemimizde yok." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın.

"BAKIŞ AÇIMIZ MÜSPET"

Başbakan Yıldırım katıldığı bir televizyon yayınında bedelli askerliğe bakış açısının olumlu olduğunu belirterek, "Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınması gereken bir husus. Benim düşüncem bu. Bedelli askerliğe bakış açımız müspet." ifadelerini kullanmıştı. Yıldırım'ın açıklamalarının ardından bedelli askerlik gündemde geniş yer bulmuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA "GÜNDEMİMİZDE YOK" DEMİŞTİ

Yıldırım'ın açıklamaları sonrası gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine yöneltilen bedelli askerlik ile ilgili soruya, "Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil. Hele gele bir tarafta Afrin bir tarafta Fırat Kalkanı varken, bu şehitlerimize özellikle gazilerimize saygısızlık olur. Bu işlerin istismarını yapanlar da çok çok fazla. Hayırlısıyla şu önümüzde seçim bitmiş olsun, başkanlık sistemine geçiş dönemi hallolduktan sonra bunlar tekrar masaya yatırılır, atılması gereken adım varsa bu adımlar atılır. Ama şu anda böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil." demişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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