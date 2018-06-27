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Beştepe'deki Kritik Cumhur İttifakı Zirvesi 35 Dakika Sürdü
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BEŞTEPE'DEKİ KRİTİK CUMHUR İTTİFAKI ZİRVESİ 35 DAKİKA SÜRDÜ


Beştepe'deki kritik Cumhur İttifakı zirvesi 35 dakika sürdü
Tarih : 27 Haziran 2018, 17:10
Puan Ver : Beştepe'deki Kritik Cumhur İttifakı Zirvesi 35 Dakika Sürdü(10/10)6

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Beştepe'de bir araya geldi. İkiliye Başbakan Yıldırım da eşlik ediyor.

SEÇİMDEN SONRA İLK KEZ BİR ARAYA GELDİLER

Cumhur İttifakı'nın, 24 Haziran'da yapılan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nden başarıyla çıkmasının ardından, Erdoğan ile Bahçeli, ilk kez bir araya geldi. Basına kapalı görüşme, saat 16.00'da başladı.

BİNALİ YILDIRIM DA KATILIYOR

Başbakan Binali Yıldırım'ın da hazır bulunduğu kabulde, Devlet Bahçeli'ye partisinin Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Celal Adan ve Mustafa Kalaycı eşlik ediyor. Kabulde, 24 Haziran seçimleri sonrasındaki sürece ilişkin değerlendirmeler yapılması bekleniyor.

ERDOĞAN'I TEBRİK ETMİŞTİ

Bahçeli, seçim gecesi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik etmişti.

EN SON 18 NİSAN'DA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile en son 18 Nisan'da Beştepe'de bir araya gelmişti.

Zirveden ilk kareler geldi;

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Kaynak: haberinburada



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