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Beştepe'deki 2,5 Saatlik Ekonomi Zirvesi Bitti, Gözler Yapılacak Açıklamada

BEŞTEPE'DEKİ 2,5 SAATLİK EKONOMİ ZİRVESİ BİTTİ, GÖZLER YAPILACAK AÇIKLAMADA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nu toplatısı son buldu. Erdoğan'ın ekonomi kurmayları ile bir araya geldiği zirve 2,5 saat sürdü.

Tarih : 09 Mayıs 2018, 18:20
Puan Ver : Beştepe'deki 2,5 Saatlik Ekonomi Zirvesi Bitti, Gözler Yapılacak Açıklamada(8/10)4

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erodoğan, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nu topladı. Toplantıda ekonomideki son gelişmeler değerlendirildi. Kurdaki yükseliş sonrasında atılacak adımlar ele alındı. Beştepe'deki toplantı 2,5 saat sürdü.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI DA TOPLANTIYA KATILDI

Toplantıya ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ekonomiyle ilgili bakanlar, bürokratlar ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi başdanışmanları katıldı. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da toplantıya katılanlar arasındaydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son açıklamasında "Döviz kuru üzerinden gerçekleştirilen saldırı dalgasını tersine çevirecek projelerimiz var" demişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bugün, ekonomi yönetiminin çağrıldığı Beştepe'deki toplantıya dair açıklamada bulundu.

FAİZLER VE ENFLASYON ELE ALINDI

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) gibi toplantılarda panik hali çıkartmanın doğru olmadığına vurgu yapan Kalın, "Bugünkü toplantıda faiz meselesi, dış açık ve enflasyon etraflıca ele alınacak" dedi.

Kalın, dövizle ilgili gelişmelerin birkaç haftadır gündemlerinde olduğunu da söyleyerek "Toplantıda döviz kuru da tartışılacak" dedi.

Ayrıca Kalın, "Ekonomik koordinasyon toplantısında istihdam yabancı yatırımlar, ithalat/ihracat dengesi masaya yatırılacak" dedi.

MERKEZ BANKASININ ADIMI SINIRLI ETKİ YARATTI

Kurda bugün tarihi zirvenin yenilenmesi ardından TCMB, pazartesi günkü zorunlu karşılık düzenlemesi sonrası bugün iki adım daha attı. Merkez Bankası'nın adımları ve Beştepe'de ekonomi zirvesinin yapılacağı haberinin ardından 4,26'nın altına kadar geriledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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