BEŞTEPE, YENİ KABİNE İÇİN TARİH VERDİ!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Erdoğan yeni kabineyi 8 Temmuz'dan sonra açıklayabilir" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Erdoğan yeni kabineyi 8 Temmuz'dan sonra açıklayabilir" dedi.
"S-400 FÜZE ANLAŞMASI KONUSUNDA DÖNÜŞ YOK"
İbrahim Kalın, Bloomberg ile gerçekleştirdiği mülakatta yeni kabinenin 8 Temmuz'dan sonra açıklanabileceğini belirtti. S-400 füze anlaşması konusunda buradan dönüş olmadığını belirten Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, "İran'la ilişkilerimizi riske edecek angajmana girmeyiz" dedi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE MİLLETVEKİLLERİ 8 TEMMUZ'DA YEMİN EDECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve milletvekilleri 8 Temmuz'da yemin edecek. Eğer Erdoğan ilk turda ipi göğüslemeseydi, 8 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacaktı.
Kaynak: haberinburada
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