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Beştepe, yeni kabine için tarih verdi!

BEŞTEPE, YENİ KABİNE İÇİN TARİH VERDİ!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Erdoğan yeni kabineyi 8 Temmuz'dan sonra açıklayabilir" dedi.

Tarih : 28 Haziran 2018, 15:40
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Erdoğan yeni kabineyi 8 Temmuz'dan sonra açıklayabilir" dedi.

"S-400 FÜZE ANLAŞMASI KONUSUNDA DÖNÜŞ YOK"

İbrahim Kalın, Bloomberg ile gerçekleştirdiği mülakatta yeni kabinenin 8 Temmuz'dan sonra açıklanabileceğini belirtti. S-400 füze anlaşması konusunda buradan dönüş olmadığını belirten Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, "İran'la ilişkilerimizi riske edecek angajmana girmeyiz" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE MİLLETVEKİLLERİ 8 TEMMUZ'DA YEMİN EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve milletvekilleri 8 Temmuz'da yemin edecek. Eğer Erdoğan ilk turda ipi göğüslemeseydi, 8 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacaktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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