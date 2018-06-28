Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Erdoğan yeni kabineyi 8 Temmuz'dan sonra açıklayabilir" dedi.

"S-400 FÜZE ANLAŞMASI KONUSUNDA DÖNÜŞ YOK"



İbrahim Kalın, Bloomberg ile gerçekleştirdiği mülakatta yeni kabinenin 8 Temmuz'dan sonra açıklanabileceğini belirtti. S-400 füze anlaşması konusunda buradan dönüş olmadığını belirten Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, "İran'la ilişkilerimizi riske edecek angajmana girmeyiz" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE MİLLETVEKİLLERİ 8 TEMMUZ'DA YEMİN EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve milletvekilleri 8 Temmuz'da yemin edecek. Eğer Erdoğan ilk turda ipi göğüslemeseydi, 8 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacaktı.

Kaynak: haberinburada