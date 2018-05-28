Anderson Talisca'nın yerine 10 numara arayan Beşiktaş'ın gündemine Yunus Mallı girdi.

Sözcü Spor da yer alan habere göre Bundesliga'da play-out oynayarak kümede kalan Wolfsburg'da forma giyen Yunus için Fikret Orman ilk hamlesini yaptı ve ağabeyi İlhan Mallı ile buluştu.

TALISCA'NIN YERİNE DÜŞÜNÜYOR

Orman görüşmede 26 yaşındaki futbolcunun öncelikle Türkiye'de ve Beşiktaş'ta oynamak isteyip istemediğini sordu ve olumlu yanıt aldı. Görüşmede yeni bir yapılanma içine gireceklerini belriten Orman, Yunus'u Talisca'nın yerine düşündüklerini söyledi.

Kaynak: haberinburada