Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar Bombası!
Rus Medyası Bombaladı: Rus Kadınlar Kupayı Eş Bulmak İçin Kullanıyor
Freni Patlayan Kamyon, Mescide Girdi: 3 Ölü, 2 Yaralı
F-35'ler Hangi Özellikleri Taşıyor! İşte Merak Edilen Tüm Detaylar...
Terör Örgütü Ypg/Pkk'nın Cerablus'ta Bombalı Saldırısı Engellendi
F-35 Uçakları İçin Yapılan Teslim Töreninden İlk Görüntüler!
Lionel Messi'nin Annesinden İtiraf: Oğlum Acı Çekiyor
Genç Yıldız Mbappe, Fransa Futbol Tarihine Geçti
Suudi Arabistan İlerledi, İran, Savaş Gemilerini Harekete Geçirdi
Bakandan Vatandaşlara Uyarı: Sakın Ha Bunlara Kanmayın
Ankara 10 Dakikada Sele Teslim Oldu!
Erdoğan Tarih Verdi: Suriyelileri Evlerine Gönderebiliriz
Abd İlk F-35'leri Törenle Türkiye'ye Teslim Ediyor
Cinsel İlişkiden Bıkınca Çiftlere Danışmanlık Hizmeti Vermeye Başladı, Kazancını Üçe Katladı
Sedat Peker, Yargılandığı Davadan Beraat Etti
Hepsi Aynı Aileden! Tabutları Yan Yana Dizildi
Hükümetten Çarpıcı Seçim Yorumu: Büyükelçiler İnce'yi Seçer
Güzel Sunucu Söz Verdi: Kupayı Alırsak Ekrana Çıplak Çıkacağım!
Başkent İçin Kırmızı Alarm! Meteoroloji Saat Verip Uyardı
Avrupa Devi Araplara Satılıyor

Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar bombası!

BEŞİKTAŞ'TAN VİNCENT ABOUBAKAR BOMBASI!

Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta daha önce siyah-beyazlı formayı giyen Vincent Aboubakar ismi ön plana çıktı.

Tarih : 21 Haziran 2018, 20:30
Puan Ver : Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar Bombası!(10/10)6

2 sezon önce siyah beyazlı formayı giyen ve özellikle ikinci yarıdaki performansıyla şampiyonluğun kazanılmasına büyük katkı sağlayan Kamerunlu forvet için Porto ile görüşmelerin başladığı öğrenildi.

Hücum hattında yüksek maliyetli Negredo ve beklenen verim alınamayan Vagner Love'ı elden çıkarmaya çalışan siyah beyazlılar, Kamerunlu forveti yeniden kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçti.

BEŞİKTAŞ'A DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Portekiz ekibinin teknik direktörü Sergio Conceicao'nun bir türlü yıldızının barışmadığı Aboubakar'ın da Beşiktaş'a dönmeye çok sıcak baktığı kaydedildi.

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma konusunda da çok önemli gelişmeler yaşanıyor.

Siyah Beyazlıların Portekiz milli takımı ile Dünya Kupası'nda bulunan yıldız futbolcu için Çin'den gelen ciddi teklifi değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

"DÜNYA KUPASINDAN SONRA GÖRÜŞELİM"

Yönetimin, 35 yaşındaki oyuncuyu satarak iyi bir gelir elde etmeyi planladığı belirtilirken, Quaresma'nın da Çin kulübü yetkililerine "Dünya Kupası'ndan sonra görüşelim" yanıtını verdiği bildirildi.

Siyah beyazlılar'ın gündemindeki 1 numaralı sağ bek adayı Rafael için de girişimler sürüyor.

Brezilyalı oyuncunun kulübü Lyon ile kıran kırana bir pazarlık halinde olan Beşiktaş yönetimi'nin istenen bonservis bedelini makul bir seviyeye çekmeye çalıştığı ifade edildi. (Bein Sports)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  Tan  Vincent  Aboubakar  Bombası    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER