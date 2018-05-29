BEŞİKTAŞ'TAN OPARE BOMBASI! TEKLİF YAPILDI
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Ganalı 27 yaşındaki sağ bek Opare'ye transfer teklifinde bulundu.
Gökhan Gönül'e alternatif oyuncu arayan siyah beyazlıların eski oyuncusu Daniel Opare'yi gündemine aldığı öğrenildi.
Haber 1903'ün haberine göre; Bonservisi elinde olan Opare için Beşiktaş'ın teklif yaptığı ve Beşiktaş Kulübü Yöneticisi Metin Albayrak'ın bu transferi bitirmek için büyük çaba sarf ettiği belirtildi.
BUNDESLIGA EKİBİ AUGSBURG'DA FORMA GİYİYOR
Geçtiğimiz sezon Bundesliga ekiplerinden Augsburg'da oynayan 27 yaşındaki Gana'lı sağ bek, 17 maçta forma giydi.
Opare, 2014-2015 sezonunda ise Beşiktaş'ta forması giymiş ve 11 maçta 1 gol kaydetmişti.
Kaynak: haberinburada
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