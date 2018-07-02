Beşiktaş'ta geçen sezon beklenenin altında bir görüntü sergileyen Alvaro Negredo'nun bileti kesilmişti. Slovakya kampı öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Negredo'yla yola devam etmeyeceğiz" ifadelerini kullanıp İspanyol futbolcuyu İstanbul'da bırakan Güneş'e, deneyimli isimden tepki gelmişti. 32 yaşındaki futbolcu, "Ligde alınan başarısız sonuçları bir tek bana fatura ettiniz. Ancak tüm sorumluluk sizde! Adil olmayan bir karar aldınız!" ifadelerini kullanmıştı.

ABD VE ÇİN KULÜPLERİYLE TEMASA GEÇTİ

Son olarak dün menajeri aracılığıyla yönetimle görüşen Negredo'nun, ayrılmak için şartlarını ilettiği öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun, gelecek sezona ait olan 4 milyon 350 bin euroluk (23 milyon TL) maaşının verilmesi halinde kulüple yollarını ayırabileceğini ilettiği belirtildi. Beşiktaş'la 1+1 yıllık sözleşmesi bulunan Negredo'nun; Çin ve ABD kulüpleriyle temas halinde olduğu kaydedildi.

Kaynak: haberinburada