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Beşiktaş'tan Ayrılacak Olan Atiba, Göztepe ile Anlaşmak Üzere

BEŞİKTAŞ'TAN AYRILACAK OLAN ATİBA, GÖZTEPE İLE ANLAŞMAK ÜZERE

Yönetimin maç başı ödemeli yeni sözleşme teklifine sıcak bakmayan Kanadalı orta saha Beşiktaş'tan ayrılma kararı aldı. Atiba, Göztepe ile anlaşmak üzere.

Tarih : 16 Mayıs 2018, 19:30
Puan Ver : Beşiktaş'tan Ayrılacak Olan Atiba, Göztepe İle Anlaşmak Üzere(7/10)3

Atiba 5 yıldır formasını giydiği Beşiktaş ile yolları ayırıyor. Son maçlarda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Kanadalı futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Siyah-Beyazlı Yönetim, 35 yaşındaki orta saha oyuncusuna maç başı ücret karşılığında 1 yıllık mukavele teklif etti. Atiba'nın 2 yıllık anlaşma talebinde ısrar etmesi nedeniyle taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı.

İYİLEŞTİRİLMİŞTİ

Tecrübeli oyuncu Göztepe ile görüşmelere başladı. Atiba, Sarı-Kırmızılı Kulüple anlaşma noktasına geldi. Kanadalı oyuncunun sözleşmesi 2016 yazında 2 senelik uzatılmış ve 1 milyon euronun altındaki yıllık ücreti 1.3'e çekilmişti. Deneyimli isim 187'si 11'de olmak üzere Beşiktaş forma giydiği 194 maçta 9 gol kaydetti. (Akşam)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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