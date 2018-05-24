Beşiktaş'ta Talisca'nın Yerine İspanyol Yıldız Geliyor
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Beşiktaş'ta Talisca'nın yerine İspanyol yıldız geliyor

BEŞİKTAŞ'TA TALİSCA'NIN YERİNE İSPANYOL YILDIZ GELİYOR

Anderson Talisca'yı kaybeden Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızın yerine Real Sociedad'da forma giyen Sergio Canales'i transfer edecek.

Tarih : 24 Mayıs 2018, 19:00
Puan Ver : Beşiktaş'ta Talisca'nın Yerine İspanyol Yıldız Geliyor(7/10)3

İki sezondur kiralık olarak oynattığı Anderson Talisca'yı kaybeden Beşiktaş hakkında İspanyol basını flaş bir iddia ortaya attı.

Cadena SER adlı radyo kanalında yayınlanan SER Dept Gipuzkoa programında Siyah Beyazlılar'ın Real Sociedad'da forma giyen Sergio Canales ile yakından ilgilendiği öne sürüldü.

YENİ DURAĞI BEŞİKTAŞ YA DA REAL BETIS OLACAK

İddiaya göre Bask ekibiyle sözleşme uzatmayacağını resmen duyuran yıldız futbolcunun yeni durağı ya Beşiktaş ya da Real Betis olacak.

Kara Kartal, 10 numara mevkiinde oynayan Canales'i aldığı takdirde bonservis bedeli ödemeyecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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