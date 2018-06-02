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Beşiktaş'ta Talisca'nın Boşluğunu Ryan Babel Dolduracak

BEŞİKTAŞ'TA TALİSCA'NIN BOŞLUĞUNU RYAN BABEL DOLDURACAK

Talisca'nın yerini takımdan bir isimle dolduracak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Babel'e görev verecek.

Tarih : 02 Haziran 2018, 11:20
Puan Ver : Beşiktaş'ta Talisca'nın Boşluğunu Ryan Babel Dolduracak(7/10)3

Talisca ile önceki gece itibariyle yollarını tamamen ayırmak zorunda kalan Beşiktaş Yönetimi, Brezilyalı yıldızın boşluğunu takım içerisinden dolduracak. Sezona yeni bir sistemle başlayacak olan Teknik Direktör Şenol Güneş, sol kanatta oynayan Babel'i, forvet arkasına çekmeye hazırlanıyor.

Tıpkı Talisca gibi topla kendine koridor açarak ilerleme özelliğine sahip olan Hollandalı futbolcunun oyun kurmaktan çok forvetlere yardımcı rolünü alacak. 4-1-3-2 sisteminde Larin'in yanında hem ikinci forvet hem de orta sahaya yakın oynatılması planlanan Babel'in arkasında ise Tolgay, Oğuzhan ve alınması halinde Emre Akbaba gibi isimlerin şans bulacağı ortaya çıktı.

"BEN BU DURUM İÇİN ZATEN BİR SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNİN İÇİNE GİRDİM"

Talisca'nın gitmesinin bir sorun yaratmayacağını yönetime ileten Teknik Direktör Şenol Güneş'in ise "Ben bu durum için zaten bir sistem değişikliğinin içine girdim. Elimizdeki oyuncular ile alınacak isimlere göre kafamda planlar var. Yeni sezonda daha çok baskı kuran ve golü kovalayan bir takım kurmanın amacındayım. O kadar büyük bir rakam ödemek kulübümüz için de büyük bir risk" diye konuştuğu öğrenildi.

Sol açığa Gökhan Töre, Caner Erkin ve Orkan Çınar üçlüsünden birinin geçeceği belirtildi. Son iki senede Talisca'yı Dünya futboluna kazandıran Şenol Güneş, yeni sezonda ise Orkan ile Larin'i ön plana çıkarmaya çalışacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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