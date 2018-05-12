40'lık Drogba, Kaleciyi Orta Sahadan Avladı
Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı
Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!
Erdoğan'dan Abd'ye Kudüs Tepkisi: Rolünü Kaybetti!
Spiker Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı! Sosyal Medya Yıkıldı
Tarkan Eşinin Hamile Halini İlk Kez Paylaştı!
İmparator Yaylalar İçin 7 Yıl Sonra Yeniden Stüdyoya Girdi
Şaibeli Seçimler Sonrası Kerkük'te Türkmenlerin Ardından Araplar Da Eylemlere Başladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Londra'da Coşkulu Karşılama!

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma Kadroya Alınmadı

BEŞİKTAŞ'TA RİCARDO QUARESMA KADROYA ALINMADI

Osmanlıspor maçı için Ankara'ya giden Beşiktaş'ta sakatlığı ya da cezası bulunmayan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'nın kadroya alınmaması dikkat çekti.

Tarih : 12 Mayıs 2018, 17:20
Puan Ver : Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma Kadroya Alınmadı(9/10)5

Spor Toto Süper Ligde şampiyonluk ihtimalini mucizelere bırakan Beşiktaş, 33. haftada Osmanlıspor'la deplasmanda karşı karşyıa gelecek. Beşiktaş'ın kafilesinde sürpriz olarak Ricardo Quaresma da yer almadı. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları nedeniyle Alvaro Negredo, Adriano ve Pepe ile cezası bulunan Tosic yer almadı. Portekizli yıldızın sakat olup olmamasıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İŞTE BEŞİKTAŞ KAFİLESİ

Fabricio, Tolga, Utku, Vida, Fatih, Gökhan Gönül, Alpay, Medel, Necip, Tolgay, Oğuzhan, Talisca, Lens, Gökhan Töre, Babel, Mustafa, Larin, Love

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  Ta  Ricardo  Quaresma  Kadroya  Alınmadı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER