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BEŞİKTAŞ'TA LÜKS OTELE TERÖR OPERASYONU!


Beşiktaş'ta lüks otele terör operasyonu!
Tarih : 22 Haziran 2018, 01:10
Puan Ver : Beşiktaş'ta Lüks Otele Terör Operasyonu!(9/10)5

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde operasyon düzenliyor. Ekiplerin bir ihbar üzerine FETÖ operasyonu düzenledikleri öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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