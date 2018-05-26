Beşiktaş'ta bir tekne kıyıya hızla yanaşınca duramayarak önce iskeleye, ardından yolcu almak için bekleyen başka bir tekneye çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 kişi yaralanırken, kaza anı kameraya yansıdı.

Beşiktaş'ta yolcu almak için iskeleye yaklaşan teknenin başka bir tekneye çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

HIZLA İSKELEYE YAKLAŞAN TEKNE BAŞKA BİR TEKNEYE ÇARPTI

Olay, saat 19.00 sıralarında Beşiktaş İskelesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Üsküdar-Beşiktaş arası yolcu taşıyan tekne kıyıya doğru hızla yanaşınca duramayarak önce iskeleye, ardından yolcu almak için bekleyen başka bir tekneye hafif şekilde çarptı.

3 YOLCU YARALANDI

Yaşanan kaza iskelede bekleyen yolcuların korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada 3 yolcu hafif şekilde yaralanırken, kaza anı kameraya yansıdı.

İskelede ve teknede inceleme yapan ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: haberinburada