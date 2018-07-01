Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Slovakya'nın Samorin kasabasında kamp yapan siyah-beyazlı takım, X Bionic Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde pas ve kondisyon ağırlıklı çalışma yaptı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idman, çift kale maçla tamamlandı. Güneş, çift kale maç sırasında oyunculara sık sık uyarılarda bulundu.

GÖKHAN TÖRE KAMPA KATILDI

İstanbul'daki ilk gün çalışmalarına katılan ancak kardeşinin düğünü nedeniyle sonraki idmanlarda yer alamayan Gökhan Töre de Slovakya kampında kadroya dahil oldu.

Bu arada, çevre ülkelerden gelen bir grup Beşiktaş taraftarı da antrenmanı izledi. Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: haberinburada