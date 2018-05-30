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Beşiktaş'ta Anderson Talisca Defteri Tamamen Kapandı

BEŞİKTAŞ'TA ANDERSON TALİSCA DEFTERİ TAMAMEN KAPANDI

Beşiktaş Kulübü, Anderson Talisca'nın bonservis haklarını alma opsiyonunu kullanmayacak.

Tarih : 30 Mayıs 2018, 19:30
Puan Ver : Beşiktaş'ta Anderson Talisca Defteri Tamamen Kapandı(5/10)1

Brezilyalı futbolcunun bonservisini almak için yarına kadar süresi olan siyah-beyazlılar, bu futbolcunun bonservisini almayacak. Transfer harekatı ise pazartesi başlıyor.

BEŞİKTAŞ 21 MİLYON EURO'YU ÖDEMEYECEK

Beşiktaş'ta gündemin ilk maddesi olan Talisca konusu tamamen kapandı. Siyah-beyazlıların bu futbolcunun bonservisini almak için yarına kadar süresi bulunuyordu. Ancak 21 milyon Euro'luk bonservis bedelini karşılayamayan Beşiktaş, iç pazara yöneldi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in İstanbul'a gelmesiyle birlikte hocayla görüşecek olan transfer komitesi, hocanın istediği isimlerle görüşerek bu futbolculara sezon başı kampına kadar imza attırmayı planlıyor.

TALİSCA'NIN YERİNE İLK ALTERNATİF EMRE AKBABA

Yerli isimlere yönelecek olan Beşiktaş iç transferde atağa geçecek. Teknik Direktör Şenol Güneş'le ilk olarak yardımcı antrenörlük için Yusuf Şimşek konusunu görüşecek olan yöneticiler, ardından listedeki isimleri hocanın onayına sunacak. Deniz Türüç'ü listenin ilk sırasına alan Beşiktaş, forvet konusunda ise Burak Yılmaz'la görüşecek. Kartal'ın hedefindeki diğer isimler ise Serdar Gürler ve Emre Akbaba. İki futbolcu için de görüşmelerini yapan yöneticiler, Şenol Güneş'in onay vermesi halinde pazartesi gününden itibaren çalışmalara başlayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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