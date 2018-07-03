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Beşiktaşlı Vida'nın Eşi Soyuldu

BEŞİKTAŞLI VİDA'NIN EŞİ SOYULDU

Beşiktaş'ta forma giyen Domagoj Vida'nın eşi Ivana'nın arabası, kimliği belirsiz kişilerce soyuldu.

Tarih : 03 Temmuz 2018, 10:40
Puan Ver : Beşiktaşlı Vida'nın Eşi Soyuldu(8/10)4

Hırvatistan Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın eşi Ivana'nın arabası soyuldu.

Hırvatistan güzeli olan 25 yaşındaki Ivana Vida'nın arabasının camları kırıldı. Yol kenarına park eden kırmızı renkli lüks aracının sağ camının kırıldığı ve içindeki eşyaların alındığı bildirildi.

Ivana Vida, "Beni şok etmedi. İçinde çalabilecekleri örümcek adam ve tavşandan başka bir şey yoktu" diye konuştu.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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