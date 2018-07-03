BEŞİKTAŞLI VİDA'NIN EŞİ SOYULDU
Beşiktaş'ta forma giyen Domagoj Vida'nın eşi Ivana'nın arabası, kimliği belirsiz kişilerce soyuldu.
Hırvatistan Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın eşi Ivana'nın arabası soyuldu.
Hırvatistan güzeli olan 25 yaşındaki Ivana Vida'nın arabasının camları kırıldı. Yol kenarına park eden kırmızı renkli lüks aracının sağ camının kırıldığı ve içindeki eşyaların alındığı bildirildi.
Ivana Vida, "Beni şok etmedi. İçinde çalabilecekleri örümcek adam ve tavşandan başka bir şey yoktu" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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