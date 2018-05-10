Arda, 16 Maçlık Cezadan Yırtmanın Formülünü Buldu
40'lık Drogba, Kaleciyi Orta Sahadan Avladı
Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı
Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!
Erdoğan'dan Abd'ye Kudüs Tepkisi: Rolünü Kaybetti!
Spiker Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı! Sosyal Medya Yıkıldı
Tarkan Eşinin Hamile Halini İlk Kez Paylaştı!
İmparator Yaylalar İçin 7 Yıl Sonra Yeniden Stüdyoya Girdi
Şaibeli Seçimler Sonrası Kerkük'te Türkmenlerin Ardından Araplar Da Eylemlere Başladı!

Beşiktaşlı Tolgay Arslan'dan Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım!

BEŞİKTAŞLI TOLGAY ARSLAN'DAN FENERBAHÇELİLERİ KIZDIRAN PAYLAŞIM!

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Tolgay Arslan, Akhisarspor'un Fenerbahçe'yi mağlup ederek kupayı müzesine götürdüğü maç sonrası, "Hakkıyla oynayıp kupayı kazanan Akhisarspor'u tebrik ederim" dedi.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 23:40
Puan Ver : Beşiktaşlı Tolgay Arslan'dan Fenerbahçelileri Kızdıran Paylaşım!(5/10)1

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti.

Akhisarspor kupayı müzesine götürürken, maç sonunda Beşiktaşlı Tolgay Arslan'dan Ege temsilcisine tebrik mesajı geldi.

"HAKKIYLA OYNAYAN AKHİSARSPOR'U TEBRİK EDİYORUM"

Twitter üzerinden bir mesaj paylaşan Tolgay, "Hakkıyla oynayıp Türkiye kupasını müzesine götüren Akhisarspor'u tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

Kupada Beşiktaş ile Fenerbahçe yarı finalde karşı karşıya gelmiş, rövanş maçında yaşananlarının ardından siyah-beyazlılar devam kararı verilen karşılaşmaya çıkmama kararı almıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaşlı  Tolgay  Arslan  Dan  Fenerbahçelileri  Kızdıran  Paylaşım    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER