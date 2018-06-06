BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR, DANİEL STURRİDGE'NİN INSTAGRAM HESABINA HÜCUM ETTİ
Beşiktaş'ın gündeminde olduğu iddia edilen Daniel Sturridge'in sosyal medya hesabına Beşiktaşlı taraftarlar binlerce yorum bıraktı.
Yeni sezon öncesinde transfer harekatına başlayacak olan Beşiktaş Yönetimi'ne taraftarlar destek vermeye başladı. Geçtiğimiz yıl özellikle Pepe transferinde büyük rol oynayan siyah-beyazlılar yine işbaşında.
HEDEFTE STURRIDGE VAR
Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu belirtilen ve Başkan Fikret Orman'ın çok beğendiğini söylediği golcü futbolcu Daniel Sturridge, Beşiktaş taraftarının son hedefi oldu.
TARAFTARLAR, INSTAGRAM HESABINA HÜCUM ETTİ
Yıldız futbolcunun sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf ve videoları beğenen Beşiktaşlı taraftarlar, Sturridge'in hesabındaki tüm video ve fotoğraflara 'Come to Beşiktaş' yazdı.
Kaynak: haberinburada
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