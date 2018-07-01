Beşiktaş'tan iki yıllık sözleşmesi karşılığında 3 milyon 850 bin Euro kazanacak olan Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma'ya senelik 9 milyon euro teklif edildi. Çin 2. Ligi'nde yer alan ve adı gizli tutulan bir kulübün, 35 yaşındaki Quaresma'ya yıllık 9 milyon eurodan 3 senelik teklif sunduğu, bu çılgın rakam üzerine Portekizli yıldızın da öneriyi kabul ettiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'A 6 MİLYON EURO

Çinliler'in bonservis bedeli olarak Beşiktaş'a 6 milyon euro teklif ettikleri, başkan Fikret Orman'ın ise bu rakamı az bulduğu bildirildi. Bu teklifi geri çeviren Orman'ın, 10 milyon euro istediği öğrenildi.

QUARESMA ANLAYIŞ BEKLİYOR

Futbol hayatının son yıllarında gelen bu astronomik teklifi kaçırmak istemeyen Quaresma'nın, Dünya Kupası sonrasında Beşiktaş ile masaya oturup kendisine anlayış gösterilmesini isteyeceği bildirildi.

Kaynak: haberinburada