Portekiz'e yenilerek Dünya Kupasından elenen Fas'ta Teknik Direktör Renard, Pepe'nin hakemi yanıltmaya yönelik hareketini gazetecilere şikayet etti: Ben yorum yapmayacağım, siz dürüstçe ne olduğunu yazın.

FIFA Dünya Kupası B grubu 2. maçında Portekiz'e Ronaldo'nun golü ile 1-0 mağlup olan Fas'ta maç sonrası teknik direktör Renard basına önemli açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam herkes Fas'ın futbol oynayabildiğini gösterdiklerini ifade etti ve "Fas, 20 yıl sonra Dünya Kupasındaydı ve herkese futbol oynayabildiğimizi gösterdik. Biz gerçekten de futbol oynuyoruz, herkes bunu gördü." dedi.

"PEPE'NİN NE YAPTIĞINA BAKIN, DÜRÜSTÇE YAZIN"

Renard ayrıca, hakem kararlarını eleştirirken, "Pepe'nin kornerde ne yaptığına bakın ve dürüstçe yazın. Ben yorum yapmayacağım, bu bir teknik direktörün işi değil. Tartışmalı pozisyonları tekrar izleyin. Faul kararı yerine kalemizde gol görmemiz doğru değil" ifaledelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada