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Beşiktaşlı Pepe'ye bir darbe de rakip hocadan geldi

BEŞİKTAŞLI PEPE'YE BİR DARBE DE RAKİP HOCADAN GELDİ

Portekiz'e yenilerek Dünya Kupasından elenen Fas'ta Teknik Direktör Renard, Pepe'nin hakemi yanıltmaya yönelik hareketini gazetecilere şikayet etti: Ben yorum yapmayacağım, siz dürüstçe ne olduğunu yazın.

Tarih : 21 Haziran 2018, 11:50
Puan Ver : Beşiktaşlı Pepe'ye Bir Darbe De Rakip Hocadan Geldi(10/10)6

FIFA Dünya Kupası B grubu 2. maçında Portekiz'e Ronaldo'nun golü ile 1-0 mağlup olan Fas'ta maç sonrası teknik direktör Renard basına önemli açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam herkes Fas'ın futbol oynayabildiğini gösterdiklerini ifade etti ve "Fas, 20 yıl sonra Dünya Kupasındaydı ve herkese futbol oynayabildiğimizi gösterdik. Biz gerçekten de futbol oynuyoruz, herkes bunu gördü." dedi.

"PEPE'NİN NE YAPTIĞINA BAKIN, DÜRÜSTÇE YAZIN"

Renard ayrıca, hakem kararlarını eleştirirken, "Pepe'nin kornerde ne yaptığına bakın ve dürüstçe yazın. Ben yorum yapmayacağım, bu bir teknik direktörün işi değil. Tartışmalı pozisyonları tekrar izleyin. Faul kararı yerine kalemizde gol görmemiz doğru değil" ifaledelerini kullandı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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