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Beşiktaşlı Pepe, hakemi kandırmak isterken rezil oldu

BEŞİKTAŞLI PEPE, HAKEMİ KANDIRMAK İSTERKEN REZİL OLDU

Portekiz Milli Takımında forma giyen Pepe, Fas maçında hakemi yanıltmak isterken rezil oldu. Sosyal medya kullanıcıları, mesajlarıyla Beşiktaşlı futbolcuyu adeta linç etti.

Tarih : 21 Haziran 2018, 11:30
Puan Ver : Beşiktaşlı Pepe, Hakemi Kandırmak İsterken Rezil Oldu(5/10)1

Rusya'da devam eden Dünya Kupası'nda B Grubu'nun ikinci maçında Fas ile karşılaşan Portekiz, rakibini 1-0 mağlup ederek grupta liderlik koltuğuna oturdu. Fas maçında beklentilerin altında kalan Portekiz, yine de yıldızı Cristiano Ronaldo ile galip gelmeyi başardı. Ancak Fas maçına, Portekiz'in galibiyeti ve Ronaldo'nun golü kadar Beşiktaş'ın yıldızı Pepe de damga vurdu. Bir pozisyonda rakibini dokunuşu sonrası abartılı bir harekette bulunan Pepe, sosyal medyada büyük tepki çekti.

"ACINACAK DURUMA DÜŞTÜ"

Pepe'nin, yaptığı hareket sonrası acınacak duruma düştüğünü savunan Twitter kullanıcıları, yıldız futbolcuya "Büyümesi" tavsiyesinde bulundular. Pepe'ye tepki gösterenler arasında İngiltere'nin efsane ismi Gary Lineker ve Norveç'in eski yıldız futbolcusu John Arne Riise de vardı. Bir Twitter kullanıcısı da "Pepe sanırım milyonlarca insanın kendisini izlediğinden habersiz" yorumunda bulundu.

İrlandalı eski futbolcu Kevin Kilbane ise BBC'de katıldığı bir programda Pepe'yi eleştirdi. Pepe'nin bu hareketinin utanç verici olduğunu belirten Kevin Kilbane, şunları söyledi:

"BÖYLE ÇİRKİN HAREKETLER GÖRMEK ÜZÜCÜ"

"Bu görüntü çok çirkin… Bu maçı milyonlarca insan, milyonlarca çocuk seyrediyor. Hareketlerimize biraz dikkat etmek zorundayız. Böyle davranışlar kabul edilemez. Gerçekten yapılmaması gereken bir hareket… Bu seviyede bir turnuvada böyle çirkin hareketler görmek gerçekten üzücü…"

Kaynak: Sözcü

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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