BEŞİKTAŞLI ORKAN'IN HAYALİ GERÇEK OLUYOR
Beşiktaş, Lens'in hayal kırıklığı yaratmasının ardından Atiker Konyaspor'da kiralık olarak forma giyen Orkan Çınar'ı geri çağırma kararı aldı.
Beşiktaş'ta devre arasında Atiker Konyaspor'a kiralanan Orkan Çınar'ın geri çağırılması bekleniyor.
Teknik direktör Şenol Güneş'in Lens'in yerine düşündüğü ancak yönetimin Atiker Konyaspor'a kiraladığı genç futbolcunun, yeni sezonda Beşiktaş forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor.
Kaynak: haberinburada
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