Bayram Tatlısına Küflü Ceviz Koyan Gıda Tacirleri Suçüstü Yakalandı
Erdoğan Vadetti, Siyasetin Tek Gündemi Oldu! Peki Nedir Bu Millet Kıraathanesi?
Galatasaray'ın Riva Projesindeki Villaların Metrekare Fiyatı 7 Bin Tl
Enerjinin İpek Yolu Tanap Açılıyor
Trafikte Yeni Dönem! Denetleme Sisteminden Kaçamayacaklar
Bakan Özhaseki: İmar Kirliliği Oluşturana 5 Yıla Kadar Hapis Cezası Var
Maçı Bırakıp Tribünleri İzlediler! Dünyaca Ünlü Boksörün Maçında Seyirciler Birbirine Girdi
Akşener: Aşk Evliliği Yaptık, Kocam Benim İçin Evden Kaçtı
Hakkari'yi Karıştıran Kavgada 1 Polis Yaralandı!
Arda Paraya Kıydı, Ev Değerindeki Halısı Göz Kamaştırdı
Yonca Evcimik'ten Kafa Karıştıran Eşcinsel Açıklaması
Türkiye Futbol Federasyonu, İlkay Ve Mesut'a Tepkilerin Ardından Ayağa Kalktı
Gaziomanpaşa'da Tekstil Fabrikasında Yangın Paniği!
Real Madrid, Neymar İçin 350 Milyon Euroyu Gözden Çıkardı
Sarp Levendoğlu'nun Eski Sevgilisinin Fotoğrafını Beğenmesi Derya Şensoy'u Kızdırdı
G.Saray'dan 250 Bin Euro Alan Endoğan Adili: Bana Başka Takımlar 2 Bin Euro Bile Vermez
Beşiktaşlı Negredo'ya Şaka Gibi Teklif
Fetö İddiası Asılsız Çıkan İnce, Canlı Yayında Kriz Çıkardı
Milletvekili Elini Uzattı, Seçmen Gözünü İskambilden Alamadı
İhaneti Affeden Kibariye'nin Ailesi Kızlarıyla Görüşmeme Kararı Aldı

BEŞİKTAŞLI NEGREDO'YA ŞAKA GİBİ TEKLİF


Beşiktaşlı Negredo'ya şaka gibi teklif
Tarih : 10 Haziran 2018, 09:20
Puan Ver : Beşiktaşlı Negredo'ya Şaka Gibi Teklif(7/10)3

Beşiktaş'ın zarar etmeden kiralamayı ya da satmayı düşündüğü Negredo'ya oldukça ilginç bir transfer teklif geldi.

A Spor'un aktardığı habere göre siyah-beyazlı kulüpte senelik 4.3 milyon euro alan Negredo'ya talip olan Sociedad, "Yıllık 800 bin euro verelim, gerisini siz tamamlayın" önerisinde bulundu.

BEŞİKTAŞ KABUL ETMEDİ

Siyah-beyazlı yönetimin bu teklifi komik bularak kabul etmediği belirtilirken, kulüp bulması için oyuncunun menajerini yetkilendirdiği aktarıldı.

Öte yandan İspanyol yıldıza Çin veya Arap takımlarından teklif gelmezken; Meksika'dan gelen teklifi ise Negredo, "Maaşını garanti altına alamadan gitmem" diyerek reddettiği ifade edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaşlı  Negredo  Ya  Şaka  Gibi  Teklif    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER