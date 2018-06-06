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Beşiktaşla Kiralık Sözleşmesi Sona Eren Anderson Talisca, İtalya'da Görüntülendi
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Beşiktaşla Kiralık Sözleşmesi Sona Eren Anderson Talisca, İtalya'da Görüntülendi

BEŞİKTAŞLA KİRALIK SÖZLEŞMESİ SONA EREN ANDERSON TALİSCA, İTALYA'DA GÖRÜNTÜLENDİ

Beşiktaş'la olan kiralık sözleşmesi sona eren Talisca'nın İtalya'da görüntülenmesi, yıldız futbolcunun Roma'ya transferinin bittiği şeklinde yorumlandı.

Tarih : 06 Haziran 2018, 21:10
Puan Ver : Beşiktaşla Kiralık Sözleşmesi Sona Eren Anderson Talisca, İtalya'da Görüntülendi(7/10)3

Beşiktaş'ta iki sezon boyunca gösterdiği performansla dünya devlerini peşine takan Anderson Talisca İtalya'da görüldü.

TRANSFER BİTTİ ŞEKLİNDE YORUMLANDI

Floransa'ya yakın Pisa Kulesi çevresinde dolaşan Brezilyalı yıldızın fotoğrafı sosyal medyaya düştü. Talisca'nın İtalya'da bulunması transfer bitiyor şeklinde yorumlandı.

Yıldız futbolcunun ismi uzun süredir Roma ile anılsa da Floransa'ya yakın bir bölgede görülmesi Fiorentina'ya mı gidiyor sorusunu da akıllara getirdi.

BEŞİKTAŞ OPSİYONU KULLANMADI

Beşiktaş'ta kiralık olarak 2 sezon geçiren Anderson Talisca çıktığı 80 maçta 37 gol, 14 asistlik performans sergilemişti.

21 milyon Euro'ya satınalma opsiyonu olmasına rağmen Beşiktaş bu transferi gerçekleştirmedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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