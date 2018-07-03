Beşiktaş'ta futbolculuk da yapmış Real Madrid efsanesi Guti, yarın ya da çarşamba günü gelip görevine başlayacak.

Siyah-Beyazlılar'da izinden dönen Oğuzhan Özyakup takım çalışmasında yer alırken kampa gelen Gökhan Töre ve Babel de antremanda yer aldı.

GUTI İKİ GÜN İÇİNDE GELECEK

Gary Medel'in de kampa gece katıldığı bildirilirken izni devam eden Adriano'nun da kısa süre içinde takıma katılacağı açıklandı.

Öte yandan Şenol Güneş'in yardımcılığı için anlaşılan Guti de yarın ya da çarşamba günü görevine başlayacak.

Kaynak: haberinburada