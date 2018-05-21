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Beşiktaş'la anlaşan Demba Ba, Çin'den gelen teklife Evet dedi

BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞAN DEMBA BA, ÇİN'DEN GELEN TEKLİFE EVET DEDİ

Beşiktaş'la her konuda anlaşan Demba Ba, sürpriz bir kararla Çin'den gelen 12 milyon dolarlık teklifi kabul etti.

Tarih : 21 Mayıs 2018, 13:40
Puan Ver : Beşiktaş'la Anlaşan Demba Ba, Çin'den Gelen Teklife Evet Dedi(7/10)3

Beşiktaş'la anlaştığı belirtilen ancak son anda Çin'den teklif alan Demba Ba, 2 yıl için kendisine önerilen 12 milyon dolara 'Evet' dedi.

BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞTIĞI BELİRTİLİYORDU

Devre arasında Shangai Shenhua'yla olan sözleşmesi sona eren ve sezon sonuna kadar Göztepe'yle anlaşan Ba'nın Beşiktaş'la anlaştığı hatta sözleşmeye imza attığı belirtiliyordu. Yıldız forvet Göztepe formasıyla yarım sezonda 13 maça çıktı ve 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Kaynak: Fanatik

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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