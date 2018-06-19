BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞAMAYAN GUTİ, 2 YILLIK YENİ İMZAYI ATTI
Beşiktaş, Şenol Güneş'in yardımcısı olarak görüştüğü eski futbolcusu Guti'yle anlaşamadı. Bunun üzerine Guti, Real Madrid'le 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığı için arayışlar devam ederken Guti'yle anlaşma sağlanamadı.
Marca'nın haberine göre; Beşiktaş yardımcı antrenörlük için Guti'yle görüşme yaptı. Fakat yapılan görüşmede taraftarlar arasında bir anlaşma sağlanamadı.
2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Bunun üzerine Real Madrid'te yoluna devam etmeye karar veren Guti, İspanyol ekibiyle 2 yıllık daha sözleşme imzaladı. Yapılan yeni sözleşmeyle altyapıların teknik tüm kontrolü Guti'ye bırakıldı.
Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük için adaylar arasında İlhan Mansız ismi de yer alıyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Bakan'dan Öğretmen Ve Öğrencilere Müjde: Bilgisayar Dağıtılacak
- Rus Öğrenciden İlginç Protesto! Metroda Eteğini Kaldırıp İsyan Etti
- Dolarda Yüksek Seyir Devam Ediyor! İşte İlk Rakamlar
- Tayland'ın Sıra Dışı Kralı, Devletin 30 Milyar Dolarını Üzerine Geçirdi
- 20 Personeline Ev Hediye Eden Hayırsever Patron Çalışanlarını Sevinçten Ağlattı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar