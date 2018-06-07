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Beşiktaş'ın Yeni Sezon Kampı İçin Avrupa'ya Gidiyor
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Beşiktaş'ın yeni sezon kampı için Avrupa'ya gidiyor

BEŞİKTAŞ'IN YENİ SEZON KAMPI İÇİN AVRUPA'YA GİDİYOR

Beşiktaş, yeni sezon hazırlık kamplarını Slovakya ve Avusturya'da gerçekleştirecek. Kamp, 30 Haziran'da başlayacak.

Tarih : 07 Haziran 2018, 12:40
Puan Ver : Beşiktaş'ın Yeni Sezon Kampı İçin Avrupa'ya Gidiyor(9/10)5

Beşiktaş, 2018-2019 futbol sezonu için hazırlık kamplarını Slovakya ve Avusturya'da gerçekleştirecek.

Siyah-beyazlı takım, 26 Haziran'da toplanarak sezon hazırlıklarına başlayacak. Beşiktaş, İstanbul'daki kısa hazırlığın ardından ilk yurt dışı kampını 30 Haziran-8 Temmuz tarihlerinde Slovakya'nın Samorin bölgesinde yapacak.

ÖNCE İSTANBUL, SONRA TEKRAR AVRUPA

Slovakya'daki çalışmaların ardından İstanbul'a dönecek siyah-beyazlı ekip, 11-20 Temmuz tarihlerindeki ikinci kamp çalışmaları için Avusturya'nın Ehrenhausen bölgesine gidecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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