BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLUK ŞANSI KALMADI
Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etmesinin ardından Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı matematiksel olarak sona erdi.
Süper Lig'de 33. haftada Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'u mağlup etti, Beşiktaş'ın şampiyonluk şansını da bitirdi.
BEŞİKTAŞ'LA PUAN FARKI 7 OLDU
Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u mağlup etmesi Sarı Kırmızılılar'ı 72 puana ulaştırırken, yarın akşam Osmanlıspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'la olan puan farkı 7 oldu.
SON 2 YILIN ŞAMPİYONU EZELİ RAKİPLERİNİN ARKASINDA KALDI
Dolayısıyla ligin bitimine 1 hafta kala Beşiktaş, Osmanlıspor deplasmanından galip gelse bile puan farkı 4'e inecek.
Böylece Beşiktaş, 2 sene üstüste elde ettiği şampiyonluğun ardından ezeli rakiplerinden birine ya da Başakşehir'e şampiyonluğu teslim etmiş oldu.
Kaynak: haberinburada
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